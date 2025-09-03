創業126年。飲料大手のサントリーが過去最悪の不祥事に見舞われている。新浪剛史代表取締役会長（66）の違法薬物使用疑惑だ。先々週、自宅をガサ入れされた。国内外200社超のグループ会社を統括するサントリーホールディングス（HD）は2日、新浪氏が1日付で辞任したと発表。超ド級の醜聞を受け、3月に昇格したばかりの鳥井信宏社長（59）らが会見し、火消しを急ぐが、本人は「シロ」と言い張り、先は見通せない。【もっと読む】