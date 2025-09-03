あのちゃん」こと歌手でタレント、あの（年齢非公表）が3日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（火曜深夜3時）に出演。自身が年齢を非公表としている理由を明かした。あのは13年9月からアイドルグループ「ゆるめるモ!」に3期生として加入し、19年9月に脱退した。「当時アイドルで本当にしゃべらない子だったから、めっちゃ無口だったの」と当時を振り返った。「僕がいたグループはみんな芸名だった