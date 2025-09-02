「UI銀行杯日本少年野球 東日本報知オールスター戦」中学生の部結果ボーイズリーグの東日本ブロック傘下16支部の選抜チームによるトーナメント「UI銀行杯日本少年野球 東日本報知オールスター戦」が、8月30〜31日に群馬・上毛新聞敷島球場、高崎城南球場ほか6会場で開催され、中学生の部では「東北中央選抜」が優勝を飾った。気温40度に迫る猛暑の中、31日に行われた中学部の決勝は、連覇を狙う千葉選抜と東北中央選抜が対