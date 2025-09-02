LINEヤフーは、コミュニケーションアプリLINE」で、送信したメッセージを取り消せる時間を10月下旬から順次、これまでの送信後24時間以内から1時間以内に短縮する。 同社では、ユーザー利用状況を踏まえたと変更の理由を説明している。日本およびタイ限定の措置で10月下旬から順次、変更される。