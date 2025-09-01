ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤ß¼ý½¸¶ÈÌ³¤ò½ä¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÃËÀ­¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë¶È¼Ô4¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢1ÆüÉÕ¤±¤ÇÇÑ´þÊª½èÍý¶È¤Îµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹½èÊ¬¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬»Ô¤Î´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤´¤ß¼ý½¸¶È¼Ô4¼Ò¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¶Èµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤· ¤³¤ÎÌäÂê¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤ß¼ý½¸¶ÈÌ³¤Î»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤ò½ä¤ê¡¢¶È¼Ô¤Î¸µ´ÆººÌò¤ÎÃËÀ­¤¬´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹