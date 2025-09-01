東京・世田谷区で、女性が首を切りつけられ倒れているのが見つかった事件で、女性の死亡が確認されました。午後1時半ごろ、東京・世田谷区で、「路上に血まみれの女性が倒れている」と通報がありました。警視庁などによりますと、韓国籍の自営業の40歳の女性が刃物のようなもので首を切りつけられ意識不明の状態でしたが、午後3時前に搬送先の病院で死亡が確認されたということです。警視庁は、殺人事件として捜査していて2人の間