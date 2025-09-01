捜査関係者によりますと1日午後1時半ごろ、東京・世田谷区で「血だらけの女性が倒れている。男が逃げた」と通報がありました。30代くらいの女性が男に首のあたりを刃物のようなもので切りつけられたとみられ、女性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。切りつけたとみられる男は現場から逃走していて、警視庁が行方を追っています。現場は東急田園都市線駒沢大学駅から500メートルほどの場所です。