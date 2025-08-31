〈無人島に置き去りにされ、自宅をカメラで24時間監視され、ハニートラップをしかけられ……数々の過酷なドッキリを乗り越えてきた“日本イチのドッキリ芸人”である『安田大サーカス』のクロちゃんが、その裏側を語る連載「クロちゃんもつらいよ！」。第４回までは『水ダウ』の裏側やドッキリ芸人の勢力図などの業界ウラ話を聞かせてくれたクロちゃん。第５回は毛色を変えて、意外と知られていない自身の芸人半生について振り返る