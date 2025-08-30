[8.30 J2第28節](フクアリ)※19:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 19 ホセ・スアレスDF 2 高橋壱晟DF 24 鳥海晃司DF 28 河野貴志DF 67 日高大MF 4 田口泰士MF 6 エドゥアルドMF 14 椿直起MF 42 イサカ・ゼインFW 29 カルリーニョス・ジュニオFW 39 森海渡控えGK 23 鈴木椋大DF 11 米倉恒貴DF 13 鈴木大輔DF 26 植田悠太MF 10 横山暁之MF 18 杉山直宏MF 44 品田愛斗FW 9 呉屋大翔FW 99 デリ