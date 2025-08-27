阪神戦に「3番・三塁」で出場■DeNA ー 阪神（27日・横浜）DeNAの筒香嘉智内野手が27日、横浜スタジアムの阪神戦に「3番・三塁」で出場。6回に3試合連発となる11号ソロを放った。豪快に振り抜いた。1点を追う6回1死、フルカウントから岡留の直球を捉えた。打球は右中間へライナーで飛び込む特大弾となった。前日26日には1試合2本塁打。2019年以来8度目となるNPBで2桁本塁打に到達していた。これで直近5戦5発。“全盛期”を彷