ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 川に流された3歳女児、救助した警察官の心臓マッサージで意識を取り… 栃木県 時事ニュース 読売新聞オンライン 川に流された3歳女児、救助した警察官の心臓マッサージで意識を取り戻す 2025年8月27日 18時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 27日午前、栃木県那須塩原市で3歳女児が川に流された 110番を受けて現場に駆けつけた警察官が、川を渡って救助 女児は意識不明だったが、警察官の心臓マッサージで意識を取り戻した 記事を読む