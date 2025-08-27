西武は平沢が8号2ランで逆転もリード守れずパ・リーグ球団主催のファーム公式戦が27日行われ、日本ハムは鎌ケ谷スタジアムで行われた西武戦に3-2でサヨナラ勝利した。日本ハムは3回2死満塁から山口アタル外野手の死球で1点を先制。9回に逆転されるも、その裏、今川優馬外野手の5号ソロで追いつくと、細川凌平内野手がサヨナラ打を放ち試合を決めた。先発した藤田琉生投手は2回を1四球無失点。以降は松本遼大投手、北浦竜次投手