フランスメディアのラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）はこのほど、中国各地に女性専用の旅館やカフェ、クラブが作られていると伝えた。中国の女性は家庭や職場で「一定の役割」を果たすことを求められており、女性があるがゆえの「圧力」から逃れるための「避難場所」として機能しているという。記事によると、浙江省杭州市の郊外にある民宿の「ココの世の外の桃源」を独力で設立したのは、30歳女性のCさんだ。Cさんは