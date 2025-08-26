新名神高速道路を逆走し、6人がケガをする事故を起こしたなどの罪に問われた男の初公判が8月26日に開かれ、男は逆走の理由について、飲酒運転中にパトカーを見てパニックになったと説明しました。ペルー国籍のロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス被告(35)は2025年5月、名古屋市内で酒を飲んだ後、三重県亀山市の新名神高速道路を逆走し、6人にケガをさせた危険運転致傷や酒気帯び運転などの罪に問われていま