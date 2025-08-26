Photo: Yohei Amazaki クルマのトラブルでいちばん多いのは「バッテリーあがり」です。2024年度のJAFロードサービスの救援出動のうち約42％とダントツの一位！怖いのは「バッテリーの突然死」バッテリーあがりの原因は、いくつかあります。よくあるのが、エンジン停止後のルームランプやハザードの消し忘れ。アクセサリー電源状態でテレビやエアコンを動かしてバッテリーがあがる場合もある