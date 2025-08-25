©The Singapore Pavilion, Expo 2025 Osaka2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）に出展中のシンガポールパビリオンは、2025年8月24日（日）大阪・関西万博のナショナルデーホール「レイ・ガーデン」にて、シンガポール独立60周年を祝うナショナルデー記念式典を開催した。式典には、シンガポール、日本からの公式来賓が出席し、両国の絆と未来への協力を象徴し、文化と友情を讃える一日となった。イベントは二部構成