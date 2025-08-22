ブロガーで作家のはあちゅう氏が21日に自身のアメブロを更新。体に現れた不調についてつづった。【映像】更年期離職 国を揺るがす経済損失にこの日、はあちゅう氏は「最近、お風呂上がりや寝る前、見た目は何もないのに、手のひらや足がかゆくなることがあって」と原因不明の症状があることを告白。「今朝のライブでその話をしたら、『更年期の初期症状ですよ』って教えてもらった！！がーーん」と明かした。続けて「お医者