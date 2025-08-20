◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム−オリックス（20日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムの石井一成選手が驚異の粘りを見せ、押し出しのフォアボールを奪いました。日本ハムは4-4と同点の6回、オリックスの3番手・山岡泰輔投手を攻め、3連打で2アウト満塁を作ります。ここで2番・清宮幸太郎選手は押し出しのフォアボール選び、勝ち越しの得点を奪うと石井選手に打席がまわります。石井選手は1ボール2ストライクと追い込まれます