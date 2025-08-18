画像はヤンマガWeb「昴と彗星」のページ（https://yanmaga.jp/comics/昴と彗星）より 【第4話】 8月18日公開 価格：70ポイント 講談社は8月18日、しげの秀一氏による新連載「昴と彗星」の第4話「高速ばばあｖｓ．昴」をヤンマガWebに公開した。価格は70ポイント。 本作は「頭文字D」と「MFゴースト」と世界観を共有する新たな公道最速伝説。現在ヤンマガW