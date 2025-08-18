わんちゃんをおしゃれに変身させてくれる『トリミング』。Instagramアカウント『reina428』でも、いつもと違う愛犬の姿を見てみたかったという飼い主さんのコメントと共に、わんちゃんが大変身した姿が投稿されました。その光景には、「ほんとに別の犬連れて帰ったみたいで笑いました」「えぇ！？同じ子？」と驚きの声が寄せられ、56万再生を超える反響が寄せられることに。しかし、どうやら飼い主さんが思っていた以上のイメチェ