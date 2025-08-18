わんちゃんをおしゃれに変身させてくれる『トリミング』。Instagramアカウント『reina428』でも、いつもと違う愛犬の姿を見てみたかったという飼い主さんのコメントと共に、わんちゃんが大変身した姿が投稿されました。その光景には、「ほんとに別の犬連れて帰ったみたいで笑いました」「えぇ！？同じ子？」と驚きの声が寄せられ、56万再生を超える反響が寄せられることに。しかし、どうやら飼い主さんが思っていた以上のイメチェンとなったようで…？

【動画：『え、どなた？』モフモフの大型犬がトリミングに行ったら…衝撃の『完全に別犬なビフォーアフター』】

トリミングに行くことになったアンディくん

ある日、スタンダードプードルのアンディくんの飼い主さんは、アンディくんがイメチェンした姿を見みたいと思ったのだそう。そこで、いつもはモフモフのアンディくんをトリミングしてもらうことにしたのだといいます。

まるでぬいぐるみのようにお顔までふわふわのアンディくんですが、今回はシュッとした仕上がりにしてもらうことに。はたして、アンディくんはどのような姿になって飼い主さんの元へ帰ってくるのでしょうか？

まるで別犬のように大変身！

お顔までモフモフな姿が愛らしかったアンディくん。トリミングサロンに預けたアンディくんを飼い主さんが迎えに行ったところ…なんと、アンディくんはまるで別犬のような姿に！モフモフだったお顔まわりはスッキリと短くしてもらい、お耳はサラサラのボブヘアーのような仕上がりに大変身。

カットしてもらう前のアンディくんはぬいぐるみのような愛らしさでしたが、帰ってきたアンディくんは知的な雰囲気をまとっていたといいます。

この変化には、飼い主さんも思わず「なんだか高貴な犬になって帰ってきました」と驚きの声が上がったほど。パッと見たら同じわんちゃんだとは分からないほどの変身ぶりに、トリミングの凄さを感じさせられます。

子どもたちからの反応は…

おうちに着くと、飼い主さんからおやつをもらったアンディくん。その姿も、なんだかいつもより上品な雰囲気が漂っていたといいます。飼い主さん曰わく、おやつを食べるアンディくんからは、「美味しいザマス」という声が聞こえてきそうだったとか。

飼い主さんは、そんなアンディくんの変身後の姿を「可愛い」と満足していたものの、どうやら子どもたちからは不評だったご様子。まだ小さな娘ちゃんと息子くんは、ぬいぐるみのようだった以前のアンディくんの見た目がお気に入りのようです。

今回はお顔の毛を少し変えたことで、雰囲気ががらりと一変したアンディくん。次はいったいどのような姿を見せてくれるのか楽しみです。

アンディくんのビフォーアフターの姿を見た人からは、「こんなにも変わるんですね」「お上品なお犬様になって（笑）」「素敵なお目々♡」と、たくさんの感想が寄せられています。

Instagramアカウント『reina428』では、いろいろな顔を見せてくれるアンディくんと家族たちの、賑やかで愛情あふれる日々が投稿されていますよ。

