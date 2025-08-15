◆パ・リーグソフトバンク６―１ロッテ（１５日・みずほペイペイドーム）ロッテが今季初の７連敗。借金もワースト更新の２５となった。勝敗を分けたのは１―１の同点で迎えた７回の攻防。表の攻撃で１死一、三塁の勝ち越し機を築くも、ドラフト２位ルーキーの宮崎竜成内野手がセーフティースクイズに失敗して無得点。その裏、ドラフト５位右腕の広池康志郎投手が決勝の満塁本塁打を浴びた。試合後、吉井理人監督はセーフテ