車中泊をしながらニュージーランドを巡っていた女性が、旅の途中で滑落事故を起こし生還した経緯をThreadsに投稿し話題となっています。投稿主はニュージーランドでワーキングホリデー中のHarukaさん（@gongqiyao0414）。Threadsに投稿された壮絶な体験談は多くの人の心を打ち、「こちらの投稿を見てニュージーランド行きたいと思いました！」「素敵なご夫婦に出会えて本当に良かった」など温かいコメントが続々と寄せられています