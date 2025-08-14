第107回全国高校野球選手権の大会本部は14日、甲子園球場に爆弾を仕掛けた旨のメッセージを動画配信サイトに投稿したとして甲子園警察署が威力業務妨害容疑で容疑者を逮捕した件について声明を発表した。「多くの人に恐怖心を抱かせ、大会の運営を混乱に陥れる行為は極めて悪質で、決して看過できません。捜査に協力するとともに引き続き安全な大会運営に努めてまいります」とした。