任天堂は２６日から、人気ゲームキャラクターのマリオをテーマにした乳幼児向けの新たな商品シリーズ「マイマリオ」を発売する。絵本や積み木、雑貨など親子で楽しめるラインアップとしており、今後も商品を順次追加していく。ゲームで遊ぶよりもさらに小さな年代の子どもたちに、自社のキャラクターなどを知ってもらう狙いがある。一部の商品は、海外でも２０２６年に発売する。「つみきマリオ」は、木製のマリオ（高さ約８