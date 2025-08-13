中国では今、バッグにぬいぐるみチャームをぶら下げている若者がよく見られるようになっている。地下鉄では、チャック部分にふわふわのぬいぐるみチャームをぶら下げているバッグをよく見かけ、商業施設では缶バッジだらけの痛バッグをよく見かける。ショルダーバッグやリュックサックに関わらず、このようにチャームをつけることで、持ち主の個性を表現できるようになる。バッグにつけるチャームとして最もよく見られるのがふわふ