連休明けの日経平均株価が史上最高値を更新 背景に「日米関税修正」FNNプライムオンライン

連休明けの日経平均株価が史上最高値を更新 背景に「日米関税修正」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 連休明けとなった12日の日経平均株価が、7月につけた史上最高値を更新した
  • お盆は市場参加者が少なく、株価の振れ幅が大きくなりやすい傾向があるそう
  • 日米関税修正、米中関税延期、円安進行が要因としてあげられている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
  2. 2. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
  3. 3. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
  4. 4. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
  5. 5. 致死率27% 感染者数が最多迫る
  6. 6. 北海道で「村八分にされた」理由
  7. 7. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
  8. 8. カズ交際 1年前に知っていた芸人
  9. 9. ボクシング後楽園興行 また搬送
  10. 10. あいみょんに「がっかり」拒否感
  1. 11. 大谷に新たな法的トラブル発生?
  2. 12. マックは景表法違反? 指摘の声
  3. 13. 「性癖が…」YouTube動画に苦言
  4. 14. 脱インテル 株を上げた日本企業
  5. 15. ボートから川に投げ出され死亡
  6. 16. きんに君 逮捕報道に心境を吐露
  7. 17. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
  8. 18. 加藤茶「盗み食い」を街中が監視
  9. 19. タカトシ 台風の海で素潜り強行
  10. 20. モバイル充電器 回収義務化へ
  1. 1. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
  2. 2. 致死率27% 感染者数が最多迫る
  3. 3. マックは景表法違反? 指摘の声
  4. 4. 脱インテル 株を上げた日本企業
  5. 5. ボートから川に投げ出され死亡
  6. 6. モバイル充電器 回収義務化へ
  7. 7. へずま氏 当選取り消しに言及
  8. 8. 日航機 発見した自衛隊が初証言
  9. 9. 国籍がない「棄てられた日本人」
  10. 10. 特急列車“いなほ”にはねられ10代の女性警察官が死亡…勤務時間外に私服で線路内へ　自殺の可能性も　新潟・胎内市
  1. 11. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
  2. 12. 日航機墜落 懸命に残した遺書
  3. 13. 「無理やりは何もしていない」 女性抱き上げビル内に連れ込む モンゴル国籍の男逮捕 札幌市
  4. 14. きんに君の元マネ補助 男を逮捕
  5. 15. へずまりゅう氏、居眠り議員は「見つけ次第叩き起こしてSNSで公開」宣言
  6. 16. 「帰省しない」一人暮らしは6割以上　お盆の過ごし方に変化…「節約になる」墓参り代行も増加
  7. 17. 新聞配達中だったか 熊本で不明
  8. 18. 大阪病院機構 10億円で和解成立
  9. 19. 米大統領 国勢調査を「除外」へ
  10. 20. 【中継】熊本豪雨被害　図書館では本も水に…片付けに追われる　厳しい暑さの中で作業も
  1. 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
  2. 2. 北海道で「村八分にされた」理由
  3. 3. 離婚を決断すべき10のサイン
  4. 4. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
  5. 5. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
  6. 6. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
  7. 7. マックが謝罪 今後の対応を公表
  8. 8. 日々の疲れを取る超簡単な方法
  9. 9. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
  10. 10. 神谷氏 街頭演説中に大声で激怒
  1. 11. 山岡家 期間限定ラーメンを絶賛
  2. 12. 田久保市長の文書「意図が不明」
  3. 13. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
  4. 14. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  5. 15. 台湾の常識に日本人女性が大混乱
  6. 16. 伝説のソープ嬢語る 極意と矜持
  7. 17. 斎藤知事 公約達成率27.7%だった
  8. 18. 1億超「溶かした」国民に恨み節
  9. 19. 苦境石破氏へ妻がエールも…困惑
  10. 20. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
  1. 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
  2. 2. 「タコピーの原罪」は無責任か
  3. 3. 中国船同士が衝突 合法的と主張
  4. 4. スーパーで魚を殺害 中国で物議
  5. 5. 言葉による虐待 深刻傷痕残す?
  6. 6. 台湾マーチングバンドが快挙
  7. 7. 中国 電力使用量が増加の一途
  8. 8. 1TBの大容量をコンパクトな手のひらサイズに収めたポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD」を使ってみた
  9. 9. 中国船同士が衝突 1隻は航行不能
  10. 10. 中国「反ダンピング調査」開始へ
  1. 11. トランプ氏「関税休戦」90日延長
  2. 12. ノーベル賞を待ち望む韓国、「空の台座」や「名前のない橋」など準備は万端
  3. 13. ハッピーセットのおまけ巡り騒動
  4. 14. ジャッキー・チェン 生涯功労賞
  5. 15. 常識を逸脱? 尹美香氏に批判の声
  6. 16. Ki Kiii 新曲のレトロ風アレンジ
  7. 17. 韓国前大統領妻の逮捕状発付
  8. 18. EU ウ戦争の分岐点になる努力
  9. 19. 【華流】アンディ、「ハリウッド進出に興味なし」とカンヌで宣言
  10. 20. 海外の「最高な部屋」 21選
  1. 1. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
  2. 2. 死者10万 江戸時代の日本の知恵
  3. 3. 「60歳で即退職はNG」警鐘する訳
  4. 4. グルテンが体に与える悪影響
  5. 5. 株式投資 暴落に直面する瞬間
  6. 6. 日経平均 逆回転する可能性も
  7. 7. ヴィレヴァンが通販進出? 疑問も
  8. 8. 餓了麼前CEO 中国で不正を発覚
  9. 9. ライブドア07年初め 営業黒字目指す
  10. 10. 前日に「買われた株！」総ザライ (2)　―本日につながる期待株は？―
  1. 11. 3カ月の完全現金生活 人生変わる
  2. 12. 日産とスバルの不正が国内新車セールスに落とす影
  3. 13. 風俗店から健全店まで「中国エステ」がほぼ確実に儲かる理由
  4. 14. ｢ワンルームマンション｣が外国人に通じない訳
  5. 15. ｢プーチン氏は最も偉大な指導者｣と称賛…ロシアの広告塔になったハリウッドスターの末路
  6. 16. 自動車業界の高い年収ランキング
  7. 17. 「サイズは10MBまで」「ファイル名に日本語はNG」「パスワード付ZIPは時代遅れ」… 相手に常識知らずと思われないためのメール“添付ファイル”最新マナー
  8. 18. ビジネスネームの使用 賛否両論
  9. 19. 1000万円貯める資産形成術3つ
  10. 20. ギリシャの二の舞か…「現金給付」「消費減税」バラマキ政策が招く“悲惨すぎる末路”とは？
  1. 1. セク女と交際 一般男性が苦悩
  2. 2. Ankerの頼もしいカードリーダー
  3. 3. デジカメ市場 新勢力が台頭か
  4. 4. ネットアクセスで思わぬ抜け穴
  5. 5. Amazonで防災グッズがSALE価格に
  6. 6. サメの体内薬物 ブラジルで発見
  7. 7. 自社が生み出すデータの重要性に 経営者は気づくべきだ
  8. 8. 気品さと厳格さが魅力！Jeanloup Sieff写真展「Fashion Portrait」を開催【Art Gallery M84】
  9. 9. 100kgの重量物搬送に対応した新型自律搬送ロボットと複数台制御システムを発表　Preferred Robotics
  10. 10. 余命宣告アプリがじわじわ人気
  1. 11. ポケモン赤・緑のドット絵LINEスタンプ - 「かがくの ちからって すげー!」
  2. 12. ヘビースモーカーが話題の加熱式タバコ「iQOS（アイコス）」に2週間完全移行してわかったこと
  3. 13. 地球に飛来する隕石、ほとんどはわずか3つの小惑星が起源か
  4. 14. AIに奪われにくい仕事 結果発表
  5. 15. Apple 米国向け投資約88兆円
  6. 16. ロボ掃除機 人気モデルを調査
  7. 17. サムスンGalaxy 5G使ってみた
  8. 18. [本日の一品]またZ Foldを買ってしまった。“進化しすぎた”Galaxy Z Fold7の功罪
  9. 19. 遊び尽くし PS5コントローラー
  10. 20. VRヘッドセットが売れてないけどまぁOK。“あれ”が爆売れですから
  1. 1. ボクシング後楽園興行 また搬送
  2. 2. 大谷に新たな法的トラブル発生?
  3. 3. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
  4. 4. 伊藤美誠に近づく水谷隼氏に驚き
  5. 5. 広陵が揺れる 日本高野連の甘さ
  6. 6. 張本の行動に中国メディアが激怒
  7. 7. 重岡銀次朗 意識戻らず転院へ
  8. 8. レアル所属のFWに厳しい状況か
  9. 9. 小杉啓太がゴミ拾い 海外で話題
  10. 10. 周東佑京「やるしかない」
  1. 11. 欧州組急増 日本人選手への目
  2. 12. 高校野球での神業に大拍手
  3. 13. OZAWA「賞味期限切れ」バッサリ
  4. 14. 高校選手権 優勝候補外れるも
  5. 15. 日本体操協会 威圧的指導を否定
  6. 16. 西武の「覚醒気配」に期待の声
  7. 17. 佐藤輝明 ヤクルト戦で30号ソロ
  8. 18. 巨人山崎 DeNA戦で9勝目を記録
  9. 19. 世界トップ選手に聞く日本の魅力
  10. 20. 雄たけび号泣！9回2アウト満塁フルカウント…春センバツ準優勝の智弁和歌山「人生で一番悔しい」昨夏の甲子園のリベンジ結果は
  1. 1. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
  2. 2. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
  3. 3. カズ交際 1年前に知っていた芸人
  4. 4. あいみょんに「がっかり」拒否感
  5. 5. 「性癖が…」YouTube動画に苦言
  6. 6. きんに君 逮捕報道に心境を吐露
  7. 7. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
  8. 8. 加藤茶「盗み食い」を街中が監視
  9. 9. タカトシ 台風の海で素潜り強行
  10. 10. 「フェスで心が軽くなる」？ 精神科医・遠迫憲英が語る、ダンスミュージックの意外な効能
  1. 11. あいみょん「NHK出れない」の声
  2. 12. 日本人OL 桁違いの大バズり
  3. 13. 面接中に出産 元読モの凄絶人生
  4. 14. 甲子園「他校の告発はどうする」
  5. 15. ひろゆき氏 二階堂の告白に私見
  6. 16. YouTuber「エミリン」入籍を報告
  7. 17. 浜田雅功「画伯」初の個展開催へ
  8. 18. YOSHIKIに指摘「裏でやって」
  9. 19. 人気配信者 反社との関わり否定
  10. 20. 岩田剛典 変装ナシで渋谷に出現
  1. 1. ZARAの「上品シューズ」紹介
  2. 2. 老け見え回避 40・50代の悩み
  3. 3. 40・50代女性向け GU神トップス
  4. 4. ふたえコスメ「TWOOL」とコラボ
  5. 5. ダイアナ 絵画シリーズに新作
  6. 6. 人生のドア開けた「運命作」
  7. 7. 12星座占い 今日の運勢を診断
  8. 8. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
  9. 9. バスツアー JK客が非常識な頼み
  10. 10. まるで“飲むおもち”！もっちり新食感のヘルシースムージーがクセになる
  1. 11. また言った！モラハラ彼氏の「口癖」にイライラがとまらない…【逃げてみたけど捕まった話 Vol.37】
  2. 12. 【2024下半期】タロット占い《2024下半期の総合運》12星座ランキング
  3. 13. 真似したくなる GUの夏服コーデ
  4. 14. ローションは女性器に残る恐れ
  5. 15. ホテルの「お月見アフタヌーン」
  6. 16. “スポ素材×ガーリー”が好相性♡ ギャップ見せな「甘いスポーティーコーデ」
  7. 17. タイ中部の世界遺産！アユタヤの遺跡と、貴重な動物に会える自然遺産！
  8. 18. ウエディングドレスが着られない、子供とプールに行けない...　タトゥー入れた女性たちの悲痛な叫び
  9. 19. ハーゲンダッツ新作にマンゴー
  10. 20. 12星座【誰かがいないと行動できない】ランキング　天秤座は他人主体で「自分」がない！
x