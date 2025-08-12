大阪・関西万博2025では2025年8月9日、ペルーのナショナルデーが開催され、「無限の可能性（Infinite Possibilities）」をテーマに、同国5,000年の歴史、多様な文化、そして世界とのつながりを鮮やかに体現した。ディナ・ボルアルテ大統領を始め、閣僚、政府関係者、ビジネスリーダーが多数来日し、世界各国の来場者やビジネス関係者と交流し、相互理解と、現代におけるペルーのより大きな役割への理解を深めた。来場者や在日ペル