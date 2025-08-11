インターネット通販などで商品を購入後、コンビニエンスストアなどで代金を支払う「後払い決済サービス」のトラブルが急増しているとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。後払い決済サービスは、商品が届いた後で支払えばいいという安心感に加え、クレジットカード番号を販売業者に伝えることなく決済できる気軽さから利用が広がっている。昨年度、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談は約４万４０００件