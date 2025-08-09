アメリカによる日本への相互関税をめぐり、ホワイトハウス当局者は8日、15％の相互関税の適用方法を修正する方針だと明らかにしました。日本側の説明をアメリカ側も認めた形です。ホワイトハウス当局者はNNNの取材に対し、日本の相互関税についても「EU＝ヨーロッパ連合と同じに修正する」と述べ、相互関税の負担を軽減する特例措置を日本にも適用するため、大統領令を修正すると明らかにしました。日米間の相互関税をめぐっては、