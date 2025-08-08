MLB公式サイトは7日（日本時間8日）、「打者パワーランキング」最新版を発表。ドジャースの大谷翔平投手は前回2位だったが、今回は1つ順位を下げて3位となった。1位にはナ・リーグ本塁打ランキングでトップに立っているカイル・シュワーバー内野手（フィリーズ）が選ばれた。また、同サイトはMVPレースも考察しており、ここでも大谷とシュワーバーの争いに言及した。 ■「