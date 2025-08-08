Ê¿¶Ñ½êÆÀ¤Ï536Ëü±ß¡¢¤Ç¤â¼Â´¶¤Ë¶á¤¤¡ÖÃæ±ûÃÍ¡×¤Ï410Ëü±ß¡£6³ä°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤È¤¤¤¦¸½¼Â¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö2024Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï536Ëü±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤éÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½êÆÀ¤Î¡ÖÊ¬ÉÛ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤òÄã¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÃÍ¤ò¼¨¤¹¡ÖÃæ±ûÃÍ¡×¤Ï410Ëü±ß¡£Ê¿¶Ñ