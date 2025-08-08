2025年8月6日、香港メディア・香港01は、米トランプ大統領がミャンマーからのレアアース輸入を望んでいるものの、専門家からは実現が難しい指摘されていると報じた。記事は、トランプ政権がミャンマーのレアアース供給先を中国から米国に移行させることを企図し、ミャンマーの軍事政権や少数民族武装組織「カチン独立軍（KIA）」と協力する可能性を検討していると報じられたことを紹介。米国は2021年のクーデター以降ミャンマー軍