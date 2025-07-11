田津原理音のXから日刊スポーツ

R-1王者の田津原理音が自転車転倒事故で救急搬送「人前に立てない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • R-1グランプリ2023」で優勝した田津原理音が11日、Xを更新した
  • 自転車の転倒事故により12日の単独ライブを延期すると伝え、謝罪
  • 救急搬送され「とても人前に立てる状態の顔面じゃなくなって」と説明した
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