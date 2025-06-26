日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２６日、都内で評議員会と臨時理事会を開いて役員を改選し、夏冬合わせて日本女子最多７度の五輪に出場し、東京五輪パラリンピック組織委員会会長を務めた橋本聖子氏（６０）を新会長に選出した。初の女性トップで、任期は２年。２０１９年から会長を務め、３季目の２０２３年１０月から頸椎（けいつい）損傷で長期療養している山下泰裕氏（６８）は本人からの申し出があり、任期満了で退任