Image: PJ Ace / Screen shot by Gizmodo US Google¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë¤ÎÆ°²èÀ¸À®AIŽ¢VEO 3Ž£¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°î¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Google I/O 2025¡Ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¸þ¤±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢YouTuber¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥¬¥¸¥§¥Ã¥È³«ÉõÆ°²è¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤Î¼Â¶·Æ°²è¡¢¤Ê¤É¡¢360ÅÙ¤ÎVRºÆ¸½Æ°²è¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆ°²è¤¬ÅÐ¾ì¡£¤É