過去にオンラインカジノを利用したとして球団から謹慎処分を受けていた中日・小山伸一郎二軍投手統括コーチ（４６）が２８日間（４週間）の謹慎期間を終え、１６日、ナゴヤ球場で謝罪会見を行った。小山コーチはオンラインカジノを利用したとして愛知県警から出頭要請を受け５月中旬に任意の聴取を受けていた。オンラインカジノについては２月のキャンプ中、利用したことのある者について自主申告の呼びかけがあったが、小山コ