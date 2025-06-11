「みんなの大統領になる」6月3日に韓国で実施された大統領選挙で第21代韓国大統領に当選した李在明（イ・ジェミョン）大統領の就任第一声は「国民統合」だった。ここ数年間、韓国社会を象徴する単語といえば断然、「分断」と「対立」で、大統領選挙でも世代間、性別間、地域間の分断が際立った。だからこそ、李在明新大統領の第一声は、「みんなの大統領になる」ということだった。今回の大統領選挙は、前任大統領の弾劾で実施され