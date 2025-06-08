2025年6月4日、香港メディア・香港01は、世界における中国の影響力が高まる中で、英国の学者が「西側はつらくとも理性的に対処しなければならない」と論じたことを報じた。記事は、英メディアが4日、英国から史上最大規模の民間代表団が中国を訪れ、参加した英国の政治家が中国の都市計画や発展ぶりに大きな驚きと感慨を覚えたと報じたことを紹介。これは英中関係改善に向けた流れの一つだとし、英中間で貿易協定の締結や中国ブラ