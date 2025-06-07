2025年5月30日、中国ポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」に登場すると物語が動き出す、最強のモブキャラ（脇役）について紹介した記事が掲載された。記事はまず、「モブキャラでありながら、これまで5回登場したうち4回もメインストーリーに関わっているキャラクターがいると想像できただろうか。周知の通り、『名探偵コナン』のメインストーリーは進行が非常に遅い。原作者である青山剛昌氏は休載することが多く、たとえ連