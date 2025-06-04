36年前の6月4日、中国・北京で共産党政権が民主化を求める学生らを武力で鎮圧した天安門事件が起きました。現場にいた日本人男性が当時の状況を語りました。1989年6月4日、当時、警察庁から出向し、北京の日本大使館に勤務していた南隆さんは天安門広場周辺にいました。南隆さん：（軍人が）時折一斉に射撃をして銃を撃つと。みんな逃げ惑うわけですけど、前列にいる数人が倒れて血だらけなのですが、それをリヤカーで仲間が救出す