Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬ÆâÉô¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï£²Æü¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÁ°¸©À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¡ÊºòÇ¯£··î¤Ë»àË´¡Ë¤Î¸øÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»äÅª¾ðÊó¤Ê¤É¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼ÔÉÔ¾Ü¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¡Ê¼éÈëµÁÌ³¡Ë°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸©¤¬Äó½Ð¤·¤¿¹ðÈ¯¾õ¤ò¼õÍý¤·¤¿¡£¸©¤¬Æ±Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï£µ·î£±£³Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¡ÊÅö»þ¡ËÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¸ø³«¤·¤¿Á°¸©