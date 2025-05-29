ウェブブラウザ「Opera」の開発企業はゲーミング特化ブラウザ「Opera GX Mobile」やWeb3特化ブラウザ「Opera Crypto Browser」、マインドフルネス特化ブラウザ「Opera Air」といった派生ブラウザを数多くリリースしてきました。新たにAIチャット機能やウェブページ自動操作機能などを実装したAIエージェント搭載ブラウザ「Opera Neon」が2025年5月28日(水)に発表されました。Opera Neon | Agentic AI browser | Operahttps://www.o
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