【ムガイヤル・ディール（ヨルダン川西岸中部）＝福島利之】イスラエルが占領を進めるヨルダン川西岸地区の集落ムガイヤル・ディール。２２日に住民のパレスチナ人のベドウィン（遊牧民）の家族が去った後、イスラエル人の入植者は早速その地に陣取った。入植者は４日前の１８日、集落内にテントを建て、「１か月以内にここを片付けてやる」と住民を脅していた。「ほら、急げ」。２１日夜、集落の若者たちは数百匹いる羊を小屋