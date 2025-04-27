ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥´¥ß²°Éß¤Î¾²¤ËÊñÃú¤ä¥Î¥³¥®¥ê¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢Ãí¼Í´ï¤Ê¤É¤Î¿ÏÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºî¶ÈÃæ¤ËÅ·°æ¤¬Íî¤Á¤Æ¤­¤Æ¡ÈÁöÇÏÅô¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ÇÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ëÅÐÏ¿¼Ô5Ëü3000¿Í°Ê¾å¤ÎYouTu