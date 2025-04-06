「巨人−阪神」（６日、東京ドーム）巨人が五回に同点のチャンスを作るも、代打・坂本勇人内野手が左飛に倒れて無得点。ベテランの不振が深刻だ。阪神・先発の門別に４回まで１安打に封じ込まれていた巨人打線。五回、先頭の甲斐が中前打を放って初めて先頭打者を出塁させた。２死から甲斐が二盗に成功し、門脇は四球。ここで阿部監督は石川に代えて代打・坂本を告げた。ベテランの奮起に期待がかかったが、カウント２ボー