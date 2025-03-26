ニューストップ > 国内ニュース > 21世紀末の日本の気候予測「100年に1回」の高温が毎年発生か、大雨も… 気象庁 温室効果ガス 気温 温暖化 共同通信 21世紀末の日本の気候予測「100年に1回」の高温が毎年発生か、大雨も増 2025年3月26日 16時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 気象庁と文科省は26日、気候変動の将来予測をまとめた報告書を公表した 追加の対策が取られない場合、21世紀末には大雨が大幅に増えるとのこと 産業革命以前の気候で「100年に1回」だった高温が、ほぼ毎年起きるという 記事を読む おすすめ記事 2週間気温予報 東北地方の気温は向こう1週間程度は高い予報 その後は平年並か低い予報 全国・東北の天気も 気象庁 2025年3月21日 15時15分 【あすの天気】全国的に南西の風が強め 春本番の暖かさ戻る 2025年3月20日 18時0分 【気象予報士が解説】20日はこの時期らしい気温に戻る 上･中越では晴れ間も【新潟】 2025年3月19日 19時33分 22日 晴れて気温上昇 関東の内陸で25℃予想 本州でも今年初めて夏日か 2025年3月22日 8時10分