21世紀末の日本の気候予測「100年に1回」の高温が毎年発生か、大雨も増共同通信

21世紀末の日本の気候予測「100年に1回」の高温が毎年発生か、大雨も増

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 気象庁と文科省は26日、気候変動の将来予測をまとめた報告書を公表した
  • 追加の対策が取られない場合、21世紀末には大雨が大幅に増えるとのこと
  • 産業革命以前の気候で「100年に1回」だった高温が、ほぼ毎年起きるという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 大谷 真美子さんと過去「失恋」?
  2. 2. 春ドラ「タイトル」に批判が続出
  3. 3. 草なぎ 引退の中居氏へお返しか
  4. 4. 斉藤慎二元メンバーを在宅起訴
  5. 5. お前の父に犯された 姉精神崩壊
  6. 6. 世界一小さく生まれた男の子卒園
  7. 7. 100均でクレーマー夫婦キレた訳
  8. 8. ナスD 処分前の驚きの破格待遇
  9. 9. あおり運転 交番まで誘導すると
  10. 10. 逮捕 米田容疑者の悲しい近況
  1. 11. 違反の美人ゴルファー 常習指摘
  2. 12. 父が遺した「秘密」妹は大粒の涙
  3. 13. 高1で生理こず…子宮ないと診断
  4. 14. SNSに別の…すず破局に納得の声
  5. 15. 眞子さんのぶかぶかコートに驚き
  6. 16. 月収80万で車上生活 男性の実態
  7. 17. 建築ミスか「大工に伝え忘れた」
  8. 18. 愛子さま困惑 晩餐会で職員ミス?
  9. 19. 「廃人のよう」破局ですず吐露か
  10. 20. すずの新彼氏候補? 俳優の名前
  1. 1. 斉藤慎二元メンバーを在宅起訴
  2. 2. 世界一小さく生まれた男の子卒園
  3. 3. 建築ミスか「大工に伝え忘れた」
  4. 4. 殿堂入り元投手逮捕 TVでも活躍
  5. 5. 浜松4人死傷 直後に一喝された男
  6. 6. 窃盗被害ラーメン店に8歳が手紙
  7. 7. ナプキン置いて 訴えも冷めた声
  8. 8. 「偽イオン」表現を疑問視する声
  9. 9. 空港で客怒声 タリーズが警告
  10. 10. 福岡で3億の無駄遣い? 文春報道
  1. 11. 父凍死「葬儀のお金が無かった」
  2. 12. 美女失踪 ドバイでの事件に震撼
  3. 13. 橋下氏 元彦氏に「謝罪」を要求
  4. 14. 1200万円騙し取る 中高生3人逮捕
  5. 15. 高1で生理こず…子宮ないと診断
  6. 16. タイミー 他社撤退に「嬉しい」
  7. 17. 生きててほしかった 小2死亡で涙
  8. 18. 「100年に1回の高温」毎年発生か
  9. 19. 中3が10Fから転落「いじめ」認定
  10. 20. 浜松4人死傷「過去にも事故」
  1. 1. 父が遺した「秘密」妹は大粒の涙
  2. 2. 夢のタワマン生活 予想外の問題
  3. 3. 愛子さま 結婚なら不幸な道歩む?
  4. 4. 物議のストリートピアノ撤去検討
  5. 5. 自民党の商品券配布「原資は官房機密費」は33年前からの慣習か…過去の暴露資料に“痕跡”残る
  6. 6. 年最大２９０万円の博士課程支援、受給者３割が中国人留学生…参院委で明らかに
  7. 7. 品位を損なう選挙ポスター禁止に　改正公職選挙法が可決・成立
  8. 8. 国民民主党はやっぱり与党補完勢力だった！ 企業・団体献金「存続」で自民党に塩を送る罪深さ
  9. 9. 炎上のピアノ投稿 音楽家ら怒り
  10. 10. ストリートピアノ運営の声明物議
  1. 11. 「今治造船」の外国人技能実習生受け入れ計画、２１３４件を取り消し…過去最多
  2. 12. 体関係の男が運動会に…教師驚き
  3. 13. 「5年食べられるコメ」注文殺到
  4. 14. 選挙で許されない 元彦氏に言及
  5. 15. 公務員「福祉課は入りたくない」
  6. 16. 天下り天国 兵庫財政を一刀両断
  7. 17. 【独自】ガザ傷病者2人、日本受け入れへ　戦闘開始後初、WHO要請受け
  8. 18. 「夫源病」も一因? 熟年離婚が増
  9. 19. タイミーを4時間 いくら貰える?
  10. 20. IQ136の女子高生 高2で精神崩壊
  1. 1. 日本に虚言連発 報道官の身の上
  2. 2. 仏男児行方不明事件 祖父母逮捕
  3. 3. 「ミレニアムベビー」25歳で死去
  4. 4. 韓ラーメンのパクリ...不満の声
  5. 5. ガム1枚 マイクロプラ数百が放出
  6. 6. ポーランドへの不法入国が続出
  7. 7. 17歳少女が代理母 中で波紋呼ぶ
  8. 8. タコがサメの背中に、珍しい「ヒッチハイク」の映像　ＮＺ沖
  9. 9. 松重豊が韓でブレイク 人気背景
  10. 10. 脳が自分自身を食べる? 研究判明
  1. 11. 韓少女59人にバーコード 釈明
  2. 12. キム・スヒョン 台湾行き中止に
  3. 13. ベトナム 米輸入関税引き下げへ
  4. 14. 元BIGBANG・V.I氏関与 会社破産
  5. 15. メーガン妃は「現実から漂流」
  6. 16. シトロエンが「2CV」風新車開発?
  7. 17. モンゴルで恐竜の巨大な爪を発見
  8. 18. 韓国で「クレカ支払」が第1位
  9. 19. 韓人気歌手 自宅が差し押さえに
  10. 20. 米とロシア 共同声明採択できず
  1. 1. 東京で就職した息子から緊急連絡
  2. 2. 64歳市職員 少しの贅沢で悪夢に
  3. 3. 2000人に1人の血液 献血で判明
  4. 4. 限界集落の店 驚きの多角化経営
  5. 5. 貯金半額に…同僚が招いた大惨事
  6. 6. 韓流チェーン「日本進出」の背景
  7. 7. 頭がいい人ほど字が汚い? 理由は
  8. 8. 「d払い」障害 復旧見通し立たず
  9. 9. セブンカフェに紅茶登場 120円
  10. 10. 「従業員退職型」倒産が過去最多
  1. 11. 59歳地方公務員 老後破産に脅え
  2. 12. 年収240万51歳男性 転身で大失敗
  3. 13. 給食費無料 いくらの節約になる?
  4. 14. よーじや 60年ぶりにロゴ刷新
  5. 15. 妻急逝でまさかの住宅ローン破産
  6. 16. 松屋 初のスリランカ料理を提供
  7. 17. 「イシュー思考」は何がすごい?
  8. 18. ほっともっと「のり弁当」が刷新
  9. 19. 大卒と院卒 生涯賃金の差を解説
  10. 20. KFCで「凄肉」バーガー新発売
  1. 1. 「Switch2」予約開始日が判明か
  2. 2. 初折りたたみiPhone 来年登場か?
  3. 3. 「AIに奪われる職業」予想大外れ
  4. 4. 日本通運 協働ロボットを採用
  5. 5. コンパクトカメラが息吹き返す?
  6. 6. 楽天ペイ「給与受取」を提供予定
  7. 7. SLパレオエクスプレス 運行開始
  8. 8. リーナス・トーバルズが「Linux 6.14のリリースを丸一日忘れていた」と謝罪
  9. 9. これ1台でスマホ・イヤホン・ウォッチが手に入るよくばりセット
  10. 10. ChatGPTの画像生成がGPT-4oで進化、”マルチターン”で修正・追加も自在に
  1. 11. 25年の歴史に幕！ 小説投稿サイト「魔法のiらんど」サービス終了が3月31日21時に決定
  2. 12. セブン「神対応」マルチコピー機
  3. 13. AIが監視したAI、ウソを隠すようになる
  4. 14. 回転・角度も自在なスリコの「お風呂スマホスタンド」で、ゆったり入浴タイム
  5. 15. 【Amazon】Jackeryのポータブル電源が最大45％オフに
  6. 16. 「AI博覧会 Osaka 2025」生成AIやRAGの活用法、19講演のアーカイブ配信を開始　Google CloudやSBT、大阪産業局など
  7. 17. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  8. 18. コスパが魅力 Amazon限定ミニPC
  9. 19. 携帯電話サービス「povo2.0」にて「増量祭」が3月31日まで実施中！データ追加120GB・300GB・360GB（ともに365日間）が10％増量
  10. 20. Oishii Farmがイチゴやブドウの自動収穫･自律型ロボットの開発推進へ　スマート農業のTortuga AgTechの技術関連資産を買収
  1. 1. 逮捕 米田容疑者の悲しい近況
  2. 2. 違反の美人ゴルファー 常習指摘
  3. 3. 久保建英は変わった 関係者証言
  4. 4. 2軍戦でもボロボロ?マー君に不安
  5. 5. 大谷思わず撮影 日本の職人技術
  6. 6. 大谷 東京の隠れ家タワマン滞在?
  7. 7. つば九郎の今後の活動巡り報告
  8. 8. 搬送の松本圭佑 1年間停止処分
  9. 9. 日本に劣勢 サウジファンが怒り
  10. 10. サウジ 欲しかった勝ち点1の意味
  1. 11. 代表戦 サウジ監督が異例の謝罪
  2. 12. 21歳松木玖生、ブンデスリーガの2クラブが獲得に興味　来季はドイツでプレーか
  3. 13. 大谷翔平らがトランプ氏と対面へ
  4. 14. F1角田に嫌悪感 23歳が不穏発言
  5. 15. 大谷の神対応に「頭が真っ白」
  6. 16. ベッツ 体調不良の原因が判明か
  7. 17. MLB記者 日本の12円の商品に衝撃
  8. 18. F1角田 レッドブル昇格が内定か
  9. 19. 殿堂入り元投手 窃盗容疑で逮捕
  10. 20. 大賀ら7人が引退 日本相撲協会
  1. 1. 大谷 真美子さんと過去「失恋」?
  2. 2. 春ドラ「タイトル」に批判が続出
  3. 3. 草なぎ 引退の中居氏へお返しか
  4. 4. ナスD 処分前の驚きの破格待遇
  5. 5. SNSに別の…すず破局に納得の声
  6. 6. 眞子さんのぶかぶかコートに驚き
  7. 7. 愛子さま困惑 晩餐会で職員ミス?
  8. 8. すずの新彼氏候補? 俳優の名前
  9. 9. 「廃人のよう」破局ですず吐露か
  10. 10. 娘いじめ被害 須藤理彩が直談判
  1. 11. 斉藤被告側が示談できぬと判断か
  2. 12. 橋本マナミ 子できて離婚寸前に
  3. 13. 伊集院 妻と別居していると告白
  4. 14. 高1で生理こず…子宮ないと診断
  5. 15. 「激痩せしてて号泣」近影に心配
  6. 16. Koki,主演映画 興行収入が低調か
  7. 17. ゼクシィCMに結婚不可17歳 批判
  8. 18. GACKT 連絡先聞くべきだった俳優
  9. 19. 四国放送 サザエさん打ち切りへ
  10. 20. 斎藤慎二被告 示談成立できずか
  1. 1. 高級店で無料の水ばかり…悲鳴
  2. 2. 子の婚約者 鮨のもてなしに不満
  3. 3. 「食べる美容液」 5歳若返る
  4. 4. バスでベビーカー蹴られる 炎上
  5. 5. 入学卒業式に「ジレ」アリ?ナシ?
  6. 6. ママ友の「就職活動」にビックリ
  7. 7. 大量無料 コンビニ4社まとめ
  8. 8. 「ミレーナ」を入れてみた結果
  9. 9. サレ妻が慰謝料を請求した結果
  10. 10. 見知らぬ子が夫を「パパ」呼び?
  1. 11. 親が驚愕した「小学校のお便り」
  2. 12. 「家禽」って漢字 なんて読む?
  3. 13. 脱老け肌成功 48歳女性のコスメ
  4. 14. 子宮全摘出の女性が伝えたいこと
  5. 15. 無印良品の「最高傑作」に注目
  6. 16. 肌荒れ対策にも おにぎりレシピ
  7. 17. サントリー「天然水」に冷凍版
  8. 18. niko and…「大人のサマ見え服」
  9. 19. 彼女持ち男性に近づく女 撃退話
  10. 20. 順番に塗るだけ 簡単時短メイク
x