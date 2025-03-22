女優の藤原紀香が3月19日に自身のInstagramを更新し、東京ドームでおこなわれたドジャース・大谷翔平選手の来日試合を観戦したことを報告。投稿で綴られた“疑惑発言”が物議を醸している。【写真】「がんばってGET！」問題の紀香の投稿藤原紀香が弟のために手に入れた大谷翔平の来日試合藤原は、兵庫県に住む中学生の姪が大谷選手の大ファンであり、《滅多に頼み事をしてこない可愛い弟（すっかり大人ですが）の“お願いがあ