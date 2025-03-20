観光情報サイトの「北海道じゃらん」が不正アクセスされた問題で、個人情報が漏えいした可能性がある人は、最大で１０万人以上にのぼることが分かりました。北海道じゃらんを運営するリクルートによりますと、３月１９日に発生した不正アクセスにより、サイトに登録していた全ての会員・最大１０万４０００人の個人情報が漏えいした可能性があるということです。会員登録の際に入力した氏名や住所・電話番号などが対象で、ク