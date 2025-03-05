（台北中央社）タクシー運転手に報復行為を行うよう知人を唆したなどとして、台湾新北地方検察署（地検）は4日、俳優のダレン・ワン容疑者と知人の男の身柄を拘束し、取り調べを行った。ワン容疑者は5日、保釈金500万台湾元（約2283万円）を納付し、保釈された。ワン容疑者は先月中旬、兵役逃れの疑いで新北地検の捜査を受けており、地検はその際、押収したワン容疑者の携帯電話に知人を唆して相手を殴らせたとみられる会話記録と